Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джа Морэнт отдаляется от команды, напряжение с Туомасом Иисало усиливается (Келли Айко)

Атмосфера в «Мемфисе» продолжает накаляться. Журналист Келли Айко из Yahoo Sports отмечает, что во время матча с «Хьюстоном», проигранного со счетом 109:124, взаимодействие Джа Морэнта с главным тренером Томасом Иисало выглядело холодным и напряженным.

Источник: Спортс"

Как утверждает Айко, контраст между поддержкой, которую Амен Томпсон получал от скамейки, и изоляцией Морэнта было трудно не заметить.

«Мемфис», как и «Хьюстон», осваивает новую систему. Но язык тела Морэнта, который уже был подавленным на утренней разминке, оставался отстраненным весь вечер. За исключением короткого разговора в середине четвертой четверти, когда исход матча уже был предрешен, Морэнт не общался с Иисало.

Во время тайм-аутов Морэнт оставался наедине с собой на дальнем конце скамейки, утопая в собственных мыслях. Не было ободряющих рукопожатий или похлопываний от Иисало, когда Моранта заменяли, а напряжение на домашней арене «Гриззлис» было ощутимым", — пишет Айко.