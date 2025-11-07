«Детройт» укомплектовал состав, подписав отчисленного из «Сакраменто» Айзека Джонса

«Детройт» заполнил 15-е место в составе команды, забрав с драфта отказов форварда Айзека Джонса (25 лет, 203 см). Ранее ожидалось, что это место займет Малик Бизли, остающийся свободным агентом из-за продолжающегося расследования НБА.