Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стефен Карри пропустит матч с «Денвером» из-за продолжающейся болезни

Звезда «Голден Стэйт» Стефен Карри пропустит субботнюю выездную игру против «Денвера» из-за болезни, которая продолжает его беспокоить после недавнего выездного турне команды в Милуоки и Индианаполис. Матч против «Наггетс» станет для «Уорриорс» стартовой игрой в Кубке НБА.

Симптомы болезни у Карри начали проявляться перед домашней игрой против «Финикса» во вторник. Он все же вышел на площадку и набрал 28 очков за 34 минуты, но после матча признался (покашливая и шмыгая носом во время короткой пресс-конференции), что во второй половине игры у него совсем не осталось сил.

Карри не принял участия в матче с «Сакраменто» в четверг (который закончился поражением 116:121), и теперь пропустит вторую игру подряд.

Тренер «Уорриорс» Стив Керр сообщил, что он переписывался с Карри, и звездный защитник сказал ему, что его симптомы только ухудшаются.