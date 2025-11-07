Стефен Карри пропустит матч с «Денвером» из-за продолжающейся болезни

Симптомы болезни у Карри начали проявляться перед домашней игрой против «Финикса» во вторник. Он все же вышел на площадку и набрал 28 очков за 34 минуты, но после матча признался (покашливая и шмыгая носом во время короткой пресс-конференции), что во второй половине игры у него совсем не осталось сил.