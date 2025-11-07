Джей Джей Редик отметил вклад Деандре Эйтона: «Он весь сезон играет феноменально»

"Я думаю, он весь сезон играет феноменально. У него феноменальное начало года. Он принял своих партнеров по команде. Он принял свою роль. Он жертвовал собой в том плане, что просто ставил заслоны и освобождал своих парней для бросков. Он находил свои позиции. Сейчас он в очень комфортном ритме.