Де’Аарон Фокс вернется в состав «Сперс» в матче против «Нового Орлеана»

Защитник «Сперс» Де’Аарон Фокс восстанавливался после травмы задней поверхности бедра, полученной в межсезонье. Фокс пока не выступал в текущем чемпионате и подводил себя к игровой форме на этой неделе.

«Сан-Антонио» проведет 2 встречи бэк-ту-бэк. Фокс дебютирует во второй из них против «Нового Орлеана».

«Сперс» идут с результатом 5−2. Задняя линия команды на несколько недель лишилась новичка Дилана Харпера из-за повреждения икроножной мышцы.