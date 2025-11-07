Ричмонд
«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер, Яннис Адетокумбо и Никола Йокич возглавляют первый выпуск рейтинга от НБА

НБА выложила первую редакцию «Гонки за MVP» сезона-2025/26. Список возглавляет прошлогодний победитель Шэй Гилджес-Александер.

Разыгрывающий уже набирал 55 очков и добрался до планки в 30 очков в 8 из 9 матчей. В четырех из них он не выходил на заключительные четверти.

Форвард Яннис Адетокумбо играет без других участников Матчей всех звезд в своей команде и набирает 32,3 очка, 12,6 подбора и 6,3 передачи в среднем.

У центрового Николы Йокича 5 трипл-даблов и трипл-дабл в среднем (24,1 + 13,4 подбора + 12 передач) c бросковой эффективностью (eFG) в 66,5%. Центровой пока отстает по показателю результативности.

Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:

Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», место в последнем рейтинге прошлой «регулярки» — 1);

Яннис Адетокумбо («Милуоки», 3);

Никола Йокич («Денвер», 2);

Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио»);

Лука Дончич («Лейкерс»);

Джош Гидди («Чикаго»);

Тайриз Макси («Филадельфия»);

Донован Митчелл («Кливленд», 5);

Стеф Карри («Голден Стэйт», 7);

Алперен Шенгюн («Хьюстон»).