Пол Пирс: «На месте генерального менеджера “Лейкерс” я бы обменял Леброна»

«На месте генерального менеджера “Лейкерс” я бы обменял Леброна. Мы уже видели, как это работало в прошлом сезоне. Команду обыграли всухую. Я бы старался как-то развиваться с прицелом на будущее. В этом году их снова вынесут всухую в плей-офф, команду в ее нынешнем виде.
Прямо сейчас я вижу «Хьюстон», который проходит «Лейкерс», «Оклахома» сильнее, «Денвер» тоже. Вполне возможно, им будет очень некомфортно с «Голден Стэйт». Говорю вам, «Лейкерс» следует обменять Леброна. Если они усилят состав кем-то еще, у них будет шанс, потому что они получат больше активов", — считает Пирс.
Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше