Брэдли Бил заявил, что «Финикс» не давал ему быть «тем самым парнем»: «Когда два тренера хотят, чтобы ты ставил заслоны, то ты уже не Брэд Бил»

Защитник «Клипперс» Брэдли Бил заявил, что в «Финиксе», за который он выступал прошлые 2 сезона, от него требовали быть тем игроком, которым он не является.

«Если вы позволяете мне быть тем самым парнем, я им буду. Но когда у вас два тренера, которые хотят, чтобы ты ставил заслоны и играл в “данкер-споте” под кольцом, ты уже не Брэд Бил. Ты кто-то другой… Когда я в последний раз бросал 14 раз за “Санс”?» — сказал Бил после вчерашнего матча «Клипперс» — «Финикс», в котором защитник «Лос-Анджелеса» исполнил 14 попыток с игры.

Из этих 14 бросков только 2 достигли цели. Защитник набрал 5 очков за 20 минут на паркете, а «Клипперс» проиграли третий матч подряд (102:115).