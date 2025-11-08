Брэдли Бил заявил, что «Финикс» не давал ему быть «тем самым парнем»: «Когда два тренера хотят, чтобы ты ставил заслоны, то ты уже не Брэд Бил»

«Если вы позволяете мне быть тем самым парнем, я им буду. Но когда у вас два тренера, которые хотят, чтобы ты ставил заслоны и играл в “данкер-споте” под кольцом, ты уже не Брэд Бил. Ты кто-то другой… Когда я в последний раз бросал 14 раз за “Санс”?» — сказал Бил после вчерашнего матча «Клипперс» — «Финикс», в котором защитник «Лос-Анджелеса» исполнил 14 попыток с игры.