Джо Маззулла использовал звуки пулеметной стрельбы на тренировке «Бостона»

Когда тренировка начинается таким образом, ты сразу понимаешь, какой она будет. Это просто меняет твое мышление прямо в моменте. Но сейчас я уже хорошо его знаю, так что все это сливается воедино. Он как-то по-разному тебя заводит, и половину времени приходится пытаться понять, к чему он клонит. Но в этом-то и весь интерес", — сказал Уайт.