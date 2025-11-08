Ричард Джефферсон о проблеме Вембаньямы: «Настолько уникален, что непонятно, на кого ему равняться»

То есть такой стандарт, глядя на который можно сказать: «Вот кто я такой, я один из этих парней, которые доминировали на площадке с таким же набором навыков». Но Вемби таков, что ранее никогда не было игрока, подобного ему. И хотя мы знаем, что он может доминировать, на кого ему ориентироваться, чтобы доминировать на стабильном уровне, когда его просто невозможно остановить?