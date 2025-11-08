Дрэймонд Грин раскритиковал Пола Джорджа за приостановку подкаста: «Нельзя брать перерыв, когда дела идут плохо»

«Должен сказать, я обожаю подкаст Podcast P… Но я больше не могу ставить его в свою тройку лучших… Когда наступают трудные времена, нельзя так изящно откланиваться, Пи. Ты должен пробиваться через нелегкие периоды, потому что это наша сущность. Мы тоже ведем подкасты. Нельзя брать перерыв, когда дела идут плохо», — сказал Грин.