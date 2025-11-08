Кирилл Елатонцев подал заявление на расторжение контракта с «Локомотивом-Кубань», ссылаясь на неподобающие действия со стороны клуба («Спорт-Экспресс»)

По сообщению «Спорт-Экспресса», Елатонцев ответил подачей заявления на расторжение контракта в офис клуба. Баскетболист ссылается на неподобающее поведение организации: манипуляции с целью заключения допсоглашения, претензии к здоровью, высказывания президента Андрея Ведищева, давление в вопросе выбора агента, угрозы со стороны службы безопасности, правовой шантаж и другие инциденты.