Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кирилл Елатонцев подал заявление на расторжение контракта с «Локомотивом-Кубань», ссылаясь на неподобающие действия со стороны клуба («Спорт-Экспресс»)

Сегодня днем «Локомотив-Кубань» публично обвинил 23-летнего центрового Кирилла Елатонцева в симуляции болезни и отказе от исполнения контрактных обязательств.

По сообщению «Спорт-Экспресса», Елатонцев ответил подачей заявления на расторжение контракта в офис клуба. Баскетболист ссылается на неподобающее поведение организации: манипуляции с целью заключения допсоглашения, претензии к здоровью, высказывания президента Андрея Ведищева, давление в вопросе выбора агента, угрозы со стороны службы безопасности, правовой шантаж и другие инциденты.

Центровой пока не выступал в этом сезоне Лиги ВТБ. Игрок восстанавливался после травмы стопы, клуб был намерен задействовать его в ближайшей встрече с «Зенитом».