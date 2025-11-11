Тим Бонтемпс: «Кейд Каннингем — второй по силе игрок на Востоке после Янниса»

А тот факт, что его вообще можно ставить в один ряд с этими игроками, означает, что «Детройт» уже находится на одном уровне с «Кливлендом» и «Нью-Йорком» на вершине Востока. Возможно, они заняли ту нишу, которую, как мы все предполагали, займет «Орландо», — заявил Тим Бонтемпс в подкасте ESPN.