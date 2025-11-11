Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лука Дончич исполнил точный бросок через всю площадку, но после свистка

Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич стал автором невероятного попадания, которое не было засчитано.

Источник: Спортс"

В выездном матче с «Хорнетс» (121:111) словенец забросил из своей зоны практически от линии штрафного броска, но уже после судейского свистка об остановке игры.

На счету Дончича 38 очков, 6 подборов и 7 передач.