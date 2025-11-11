Дариус Гарлэнд не смог доиграть матч против «Майами» из-за травмы пальца ноги

Гарлэнд пропустил первые семь игр «Кэвс» в текущем сезоне, а затем в среднем набирал 14 очков в своих первых двух матчах против «Филадельфии» и «Вашингтона». В матче с «Хит» он набрал 11 очков, реализовав 2 из 9 бросков с игры за 19 минут на площадке. Встреча завершилась поражением «Кливленда» в овертайме со счетом 138:140.