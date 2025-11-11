Ричмонд
Дариус Гарлэнд не смог доиграть матч против «Майами» из-за травмы пальца ноги

Звездный защитник «Кливленда» Дариус Гарлэнд покинул игру против «Майами» в третьей четверти из-за травмы пальца на левой ноге. Пока неясно, является ли это рецедивом той же самой травмы, из-за которой он перенес операцию в июне.

«У меня пока нет новой информации, — сказал журналистам после матча главный тренер “Кливленда” Кенни Эткинсон. — Мы обсуждали это с медицинским штабом и с самим Дариусом, он хотел попробовать снова. Он вернулся на паркет, но просто не смог продолжать».

Проблемы с пальцем ноги начались у Гарлэнда в марте. Он пропустил четыре игры плей-офф и был неэффективен, когда вернулся в последних трех матчах серии «Кливленда» против «Индианы» во втором раунде, закончившейся поражением.

Гарлэнд пропустил первые семь игр «Кэвс» в текущем сезоне, а затем в среднем набирал 14 очков в своих первых двух матчах против «Филадельфии» и «Вашингтона». В матче с «Хит» он набрал 11 очков, реализовав 2 из 9 бросков с игры за 19 минут на площадке. Встреча завершилась поражением «Кливленда» в овертайме со счетом 138:140.