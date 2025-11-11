Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джош Гидди пропустил матч из-за травмы голеностопа, полученной в момент кроссовера Хантера

Разыгрывающий «Чикаго» Джош Гидди пропустил матч с «Сан-Антонио» (117:121) в понедельник из-за травмы голеностопа.

Гидди повредил сустав в субботу в матче с «Кливлендом» в момент кроссовера Де’Андре Хантера.

По словам главного тренера «Буллс» Билли Донована, 23-летний австралиец должен вернуться в строй в ближайшее время.