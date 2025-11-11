Джош Гидди пропустил матч из-за травмы голеностопа, полученной в момент кроссовера Хантера

Гидди повредил сустав в субботу в матче с «Кливлендом» в момент кроссовера Де’Андре Хантера.
По словам главного тренера «Буллс» Билли Донована, 23-летний австралиец должен вернуться в строй в ближайшее время.
Разыгрывающий «Чикаго» Джош Гидди пропустил матч с «Сан-Антонио» (117:121) в понедельник из-за травмы голеностопа.
