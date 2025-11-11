Ричмонд
Десмонд Бэйн о победном броске: «Мяч предназначался Банкеро, но я всегда верю в себя»

Защитник «Орландо» Десмонд Бэйн забросил сложный 3-очковый под сирену с сопротивлением при равном счете в матче с «Портлендом» — 115:112.

Источник: Спортс"

"Мяч предназначался Банкеро по замыслу тренера. После ввода в игру он оказался у меня. И я хорошо справился. Так получилось, что атака замкнулась на мне. Не я должен был бросать, но, раз уж на то пошло, я всегда верю в себя. Так что просто продолжай бросать, что тут скажешь.

Из-за отклонения назад даже не увидел сразу, заходит мяч или нет. Но верил в себя.

У нас два матча за два дня, это хорошая проверка. Начало сезона получилось непростым, но благодаря таким играм мы окажемся наверху", — рассказал Бэйн.