Эрик Споэьстра о победном данке Эндрю Уиггинса: «Эта комбинация лежала у меня в арсенале 4 года»

Никола Йович исполнил идеальный навес над кольцом, Норман Пауэлл отвлек защиту «Кливленда», в то время как Дэвион Митчелл поставил заслон, чтобы освободить Эндрю Уиггинса для решающего броска.
После матча главный тренер «Хит» Эрик Споэлстра рассказал, откуда взялся этот розыгрыш.
«Эта комбинация лежала у меня в арсенале 4 года под названием “CQ” (в честь ассистента Криса Куинна). Когда дело дошло до того момента, Крис сказал: “Эй, нам стоит ее разыграть”. А я ответил: “Знаешь что? Нет лучшего человека, чтобы ее нарисовать, чем тот, кто эту штуку придумал”.
Это сработало прекрасно, я думаю, Пауэлл хорошо их отвлек. И затем Уиггинс сделал отличный рывок, а Йович положил мяч прямо над кольцом — лучше передачи и придумать нельзя", — сказал Споэльстра.