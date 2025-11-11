Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрик Споэьстра о победном данке Эндрю Уиггинса: «Эта комбинация лежала у меня в арсенале 4 года»

За 0,4 секунды до конца овертайма матча «Майами» — «Кливленд» счет был равным (138:138) и «Хит» вводили мяч из-за боковой.

Никола Йович исполнил идеальный навес над кольцом, Норман Пауэлл отвлек защиту «Кливленда», в то время как Дэвион Митчелл поставил заслон, чтобы освободить Эндрю Уиггинса для решающего броска.

После матча главный тренер «Хит» Эрик Споэлстра рассказал, откуда взялся этот розыгрыш.

«Эта комбинация лежала у меня в арсенале 4 года под названием “CQ” (в честь ассистента Криса Куинна). Когда дело дошло до того момента, Крис сказал: “Эй, нам стоит ее разыграть”. А я ответил: “Знаешь что? Нет лучшего человека, чтобы ее нарисовать, чем тот, кто эту штуку придумал”.

Это сработало прекрасно, я думаю, Пауэлл хорошо их отвлек. И затем Уиггинс сделал отличный рывок, а Йович положил мяч прямо над кольцом — лучше передачи и придумать нельзя", — сказал Споэльстра.