Эл Хорфорд пропустит матч с «Оклахомой»

«Уорриорз» предстоит провести два матча за два дня: сначала против «Тандер» (12 ноября), а затем — с «Сан-Антонио» (13 ноября).
Отсутствие центрового в матче с «Оклахомой» позволит ему сыграть против «Сперс» и их звезды Виктора Вембаньямы.
Центровой «Голден Стэйт» Эл Хорфорд не сможет помочь команде в матче против «Оклахомы». 39-летний игрок пропустит матч, поскольку не допускается к участию в играх «бэк-ту-бэк».
