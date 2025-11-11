Ричмонд
В «Орландо» нарастает напряжение между Паоло Банкеро и Джамалом Мозли

«Орландо» начинал сезон с высокими ожиданиями после подписания Десмонда Бэйна, но неудачный старт привел к росту недовольства — как на площадке, так и за ее пределами.

По данным источников RG, между форвардом Паоло Банкеро и главным тренером команды Джамалом Мозли нарастает «разлад». Источник охарактеризовал общение между ними как «напряженное», добавив, что в клубе обеспокоены уровнем вовлеченности Банкеро в диалог с тренером во время матчей.

«Так выглядит команда, когда тренер теряет раздевалку. Мозли нужно срочно решить эту проблему. Сейчас команда движется от статуса веселого молодого коллектива с большим потенциалом к разочарованию, которое стоит тренеру работы», — заявил один из источников RG.

После 11 матчей сезона-2025/26 «Орландо» занимает 11-е место на Востоке с показателем 5−6.