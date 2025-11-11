В «Орландо» нарастает напряжение между Паоло Банкеро и Джамалом Мозли

По данным источников RG, между форвардом Паоло Банкеро и главным тренером команды Джамалом Мозли нарастает «разлад». Источник охарактеризовал общение между ними как «напряженное», добавив, что в клубе обеспокоены уровнем вовлеченности Банкеро в диалог с тренером во время матчей.