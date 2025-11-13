Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тони Паркер о санкциях против «Виллербана: “Евролига требует от нас нарушить законы французского баскетбола”

Президент «АСВЕЛ Виллербана» Тони Паркер высказался о санкциях со стороны Евролиги и объявил о намерении оспорить их в судебном порядке.

"Евролига публично наказала нас за то, что мы потратили на зарплаты 4,4 млн евро при их минимуме в 5,85 млн. Однако регламент чемпионата Франции запрещает нам тратить больше. Мы находимся под финансовым контролем. Короче говоря, они требуют от нас нарушить законы французского баскетбола. Для нас неприемлемо нарушать правила, установленные нашей национальной лигой, с которой у нас прекрасные отношения.

Евролига гарантирует только минимальный бюджет, что меня смешит, потому что наверху ничего нет! Каждый может тратить сколько угодно, там нет «налога на роскошь», — заявил Паркер в интервью BeBasket.