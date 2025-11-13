Тони Паркер о санкциях против «Виллербана: “Евролига требует от нас нарушить законы французского баскетбола”

"Евролига публично наказала нас за то, что мы потратили на зарплаты 4,4 млн евро при их минимуме в 5,85 млн. Однако регламент чемпионата Франции запрещает нам тратить больше. Мы находимся под финансовым контролем. Короче говоря, они требуют от нас нарушить законы французского баскетбола. Для нас неприемлемо нарушать правила, установленные нашей национальной лигой, с которой у нас прекрасные отношения.