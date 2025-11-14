Ричмонд
Стефен Карри и Under Armour объявили о завершении сотрудничества

Звезда «Голден Стэйт» Стефен Карри и компания Under Armour объявили о прекращении своего долгосрочного партнерства.

Самостоятельный проект Карри, Curry Brand, будет развиваться независимо. Его кроссовки будут выпускаться в соответствии с планами через Under Armour до 2026 года, но теперь звездный баскетболист становится свободным агентом на рынке спортивной обуви.

Карри ушел из Nike и подписал контракт с Under Armour в 2013 году, через несколько лет после начала своей карьеры в НБА, но до того, как он стал MVP и мировой знаменитостью.

«Under Armour поверила в меня на раннем этапе моей карьеры и дала мне возможность создать нечто гораздо большее и значимое, чем просто обувь. Я всегда буду благодарен за это», — заявил Карри в пресс-релизе.

По информации источников Шэмса Чарании, в течение следующего года Карри получит свободу носить продукцию других брендов и заключать новые партнерские сделки.