Скотти Барнс (28+10+8) и Иммануэл Куикли (25) помогли «Торонто» одержать 6-ю победу за 7 матчей, обыграв «Кливленд»

«Торонто» вел 67:54 после первой половины, но к концу третьей четверти «Кливленд» сократил отставание до 85:90. «Кэвальерс» держались на близком расстоянии до тех пор, пока Куикли не забросил два трехочковых броска, между которыми форвард «Торонто» Ар Джей Барретт реализовал флоатер, что позволило «Рэпторс» увеличить преимущество до 118:105.