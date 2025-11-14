Скотти Барнс (28+10+8) и Иммануэл Куикли (25) помогли «Торонто» одержать 6-ю победу за 7 матчей, обыграв «Кливленд»

Защитник Иммануэл Куикли добавил 25 очков, реализовав 10 из 13 бросков с игры, включая 5 из 7 трехочковых.
Лидер «Кэвс» Донован Митчелл, пропустивший предыдущую игру команды в Майами в среду, набрал 31 очко.
«Торонто» вел 67:54 после первой половины, но к концу третьей четверти «Кливленд» сократил отставание до 85:90. «Кэвальерс» держались на близком расстоянии до тех пор, пока Куикли не забросил два трехочковых броска, между которыми форвард «Торонто» Ар Джей Барретт реализовал флоатер, что позволило «Рэпторс» увеличить преимущество до 118:105.