Джейлен Брансон получил растяжение голеностопа первой степени и не сыграет в матче против «Майами»

Звездный защитник получил травму при проходе к кольцу за две минуты до конца игры, в которой «Никс» на своей площадке уступили «Орландо» (107:124). На момент травмы Брансона «Никс» проигрывали со счетом 99:115. До получения повреждения защитник успел набрать 31 очко и отдать 6 результативных передач.