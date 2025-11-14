Ричмонд
Маскот «Сиксерс» отшатнулся от Джейлена Брауна, боясь встречи с его волосами

В трансляцию матча «Филадельфия» — «Бостон» попал забавный момент с участием форварда «Селтикс» Джейлена Брауна.

Источник: Спортс"

Маскот «Сиксерс» отшатнулся и убежал от Брауна, чтобы форвард не измазал его краской со своих волос.

Браун регулярно становится героем курьезов из-за этой краски, ранее его жертвами стали минимум трое игроков.