Аарон Несмит получил травму колена и покинул площадку с посторонней помощью

«Пэйсерс» взяли тайм-аут и помогли форварду покинуть площадку. Клуб объявил, что травма диагностирована как боль в колене, и Несмит в игру не вернется. За 20 минут на паркете баскетболист успел отметиться 10 очками и 3 подборами.