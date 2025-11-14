Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диллон Брукс попал сложный бросок в падении, повторив мем из «Гриффинов»

В матче против «Индианы» форвард «Финикса» Диллон Брукс заработал «2+1», реализовав сложный бросок в падении.

Источник: Спортс"

Пользователи соцсетей сравнили движение Брукса с картинкой-мемом, на которой изображен Питер Гриффин из мультсериала «Гриффины».

По итогам встречи на счету Брукса 32 очка, «Санс» вынесли «Пэйсерс» (133:98).