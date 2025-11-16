Ричмонд
Трей Мерфи болельщикам «Пеликанс»: «Продолжайте верить в нас»

Форвард «Нового Орлеана» Трей Мерфи во время интервью призвал поклонников команды продолжать верить.

Источник: Спортс"

«Продолжайте верить в нас. Вот мое послание. Продолжайте верить в нас. Приходите на матчи. Мы можем все исправить, в сезоне много матчей. Не списывайте нас раньше времени», — заявил Мерфи.

«Пеликанс» замыкают таблицу Запада с результатом 2−10.