Трей Мерфи болельщикам «Пеликанс»: «Продолжайте верить в нас»

«Продолжайте верить в нас. Вот мое послание. Продолжайте верить в нас. Приходите на матчи. Мы можем все исправить, в сезоне много матчей. Не списывайте нас раньше времени», — заявил Мерфи.
«Пеликанс» замыкают таблицу Запада с результатом 2−10.
Форвард «Нового Орлеана» Трей Мерфи во время интервью призвал поклонников команды продолжать верить.
«Продолжайте верить в нас. Вот мое послание. Продолжайте верить в нас. Приходите на матчи. Мы можем все исправить, в сезоне много матчей. Не списывайте нас раньше времени», — заявил Мерфи.
«Пеликанс» замыкают таблицу Запада с результатом 2−10.