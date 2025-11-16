Ричмонд
Иммануэл Куикли снял кроссовки и подарил их фанатам посреди матча

В третьей четверти матча против «Индианы» у защитника «Торонто» Иммануэла Куикли возникли проблемы с кроссовками.

Куикли решил сменить их и, направляясь к скамейке запасных, снял обувь, а затем решил подарить ее юным болельщикам из второго ряда.

Матч закончился уверенной победой «Торонто» (129:111), Куикли отметился 12 очками, 3 подборами и 7 передачами.