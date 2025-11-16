«Мяч не врет!» Лука Дончич порадовался «сквозняку» со штрафного от Янниса Адетокумбо

Это вызвало реакцию защитника «Лос-Анджелеса» Луки Дончича, прокричавшего: «Мяч не врет!».
«Лейкерс» разгромили соперника (119:95), Дончич отметился 41 очком, 9 подборами и 6 передачами. Адетокумбо ответил 32 очками, 10 подборами и 5 передачами.
В матче против «Лейкерс» звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо после долгой подготовки запустил «сквозняк» с линии штрафных бросков.
Это вызвало реакцию защитника «Лос-Анджелеса» Луки Дончича, прокричавшего: «Мяч не врет!».
«Лейкерс» разгромили соперника (119:95), Дончич отметился 41 очком, 9 подборами и 6 передачами. Адетокумбо ответил 32 очками, 10 подборами и 5 передачами.