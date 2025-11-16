Ричмонд
Расследование о незаконных ставках затронуло «Лейкерс». Следователи запросят документы и личные вещи 10 сотрудников клуба

Представители НБА связались с несколькими организациями, включая «Лейкерс», в рамках расширенного расследования после предъявления в октябре обвинений Терри Розиру и Чонси Биллапсу по участию в незаконных азартных играх.

«НБА обратилась к нескольким командам, включая “Лейкерс”, с просьбой предоставить документы и другое имущество в рамках расследования дела о незаконных азартных играх. Шесть источников в лиге сообщили The Athletic, что лига, находящаяся под пристальным вниманием Конгресса США, ищет новую информацию, основанную на федеральных обвинениях, выдвинутых в прошлом месяце Министерством юстиции.

Ожидается, что следователи запросят документы, включая мобильные телефоны и записи телефонных разговоров, как минимум у 10 сотрудников «Лейкерс». Помощник тренера «Лейкерс» Майк Мансиас и администратор Рэнди Мимс входят в число сотрудников, которые уже сотрудничают со следствием и добровольно передали свои мобильные телефоны", — пишет Сэм Эмик в материале The Athletic.

«Лейкерс» проявляют особый интерес к делу с учетом обвинений, выдвинутых против Дэймона Джонса, экс-игрока НБА и бывшего персонального тренера Леброна Джеймса. Джонс предположительно использовал инсайдерскую информацию для передачи командных секретов бетторам.

