Зак Иди дебютировал в сезоне, «Мемфис» потерпел 8-е поражение в последних девяти матчах

Центровой «Мемфиса» Зак Иди набрал 13 очков и 7 подборов в дебютном для себя матче сезона против «Кливленда» (100:108).

Иди вернулся в строй после операции на левом голеностопе, которую перенес 7 июня. Он вышел в стартовой пятерке и отыграл 25 минут.

«Гризлис» потерпели 8-е поражение в последних девяти матчах и идут с результатом 4−10.