Зак Иди дебютировал в сезоне, «Мемфис» потерпел 8-е поражение в последних девяти матчах

Центровой «Мемфиса» Зак Иди набрал 13 очков и 7 подборов в дебютном для себя матче сезона против «Кливленда» (100:108).
