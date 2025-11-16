Купер Флэгг о возвращении на позицию форварда: «Не уверен, что сразу был готов взять на себя ответственность по розыгрышу»

"Работа разыгрывающего — это огромное давление и большая ответственность. Не уверен, что сразу был готов взять на себя все это и хорошо справился с задачей.
Я старался изо всех сил, и это не значит, что я не могу вернуться к этой роли в будущем. Над этим можно работать и становиться лучше. Но сейчас, когда кто-то другой помогает в этом вопросе и снимает давление, все гораздо лучше", — сказал 1-й номер драфта-2025.
18-летний Флэгг провел 204 владения на позиции разыгрывающего. Его коэффициент полезного действия (плюс/минус) составил «-24,4». Средние показатели — 13,6 очка, 6,3 подбора и 2,9 передачи при 38,8% с игры.