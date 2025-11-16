Эргин Атаман о Лиге Европы под эгидой НБА: «Если в таких городах, как Париж, Лондон и Манчестер, нет интереса, как тогда можно построить сильную лигу?»

В таких городах, как Париж, Лондон и Манчестер. Если нет интереса в этих городах, как тогда можно построить сильную лигу? Сначала должен быть интерес, а интерес создают журналисты. Им нужно серьезно над этим подумать, потому что это очень опасная ситуация для европейского баскетбола", — заявил Атаман.