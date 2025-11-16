Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эргин Атаман о Лиге Европы под эгидой НБА: «Если в таких городах, как Париж, Лондон и Манчестер, нет интереса, как тогда можно построить сильную лигу?»

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман выразил опасения по поводу европейского проекта НБА, подчеркнув, что интерес СМИ и болельщиков в ключевых городах, таких как Париж, Лондон и Манчестер, имеет решающее значение для сильной лиги.

Источник: Спортс"

"Я хочу отметить еще одну вещь. В Евролиге много трансферов игроков, нам стоит подумать и о трансферах журналистов.

Я был в Париже, и на пресс-конференции не было ни одного журналиста. Такого со мной никогда не происходило. То же самое случилось с Педро Мартинесом. Если нет интереса, как вы создадите сильную лигу?

В таких городах, как Париж, Лондон и Манчестер. Если нет интереса в этих городах, как тогда можно построить сильную лигу? Сначала должен быть интерес, а интерес создают журналисты. Им нужно серьезно над этим подумать, потому что это очень опасная ситуация для европейского баскетбола", — заявил Атаман.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше