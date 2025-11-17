Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайлер Хирро: «Надеюсь вернуться через 1−2 недели, если не будет осложнений»

В воскресенье Тайлер Хирро впервые с прошлого сезона и болезненного поражения в плей-офф от «Кливленда» принял участие в полноценной командной тренировке «Майами».

Источник: Спортс"

Хирро восстанавливается после операции на голеностопе в сентябре и ранее сопровождал команду в выездных матчах, но к общей работе присоединился только на воскресной тренировке, до этого занимаясь исключительно индивидуально.

"Это прекрасное ощущение — снова быть на площадке с товарищами по команде и впервые в этом сезоне участвовать в тренировках.

Состояние ноги улучшается. Я занимаюсь реабилитацией круглосуточно, с момента операции. Надеюсь вернуться через 1−2 недели, если не будет осложнений. Посмотрим, как пойдет.

"Проблема в том, что никогда не было точного графика моего возвращения. Все просто называли недели и числа. Все зависит от того, как я себя чувствую и как реагирует моя нога.

Некоторые игроки после такой же операции восстанавливались от трех до пяти месяцев. Я надеялся, что через шесть недель все будет отлично, но тогда я только начал выходить на площадку и двигаться. Все зависит от того, как я себя чувствую. И, как я уже сказал, я прохожу лечение без остановки, чтобы вернуться на паркет как можно скорее", — поделился Хирро.