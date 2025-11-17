«Он называл меня женщиной». Дрэймонд Грин подошел к болельщику во время матча из-за скандирования «Энджел Риз»

Представившийся Сэмом Грином 35-летний болельщик после игры рассказал, что 4-кратный чемпион НБА выкрикивал в его адрес ругательства и угрожал ударить, если он продолжит дразнить его скандированием «Ангел Риз» (отсылка к звезде женской баскетбольной ассоциации, которая установила несколько рекордов по подборам на студенческом уровне; в соцсетях баскетболистку часто подкалывают, что самым главным для нее является статистика подборов). У Дрэймонда в матче с «Пеликанс» 3 попадания с игры и 10 подборов.