Джейлен Браун, ныряя за мячом, ударил по ноге Деррика Джонса, форвард «Клипперс» покинул площадку с травмой колена

Джонс схватился за колено и упал на паркет. Форвард покинул площадку с посторонней помощью. Брауну выписали персональное замечание.
В этом сезоне 28-летний Джонс выходил в стартовом составе «Клипперс» во всех 13 играх, набирая в среднем 10,9 очка.
В одном из эпизодов матча против «Клипперс» форвард «Бостона» Джейлен Браун нырнул на паркет, пытаясь достать мяч, и ударил рукой по ноге форварда «Клипперс» Деррика Джонса.
Джонс схватился за колено и упал на паркет. Форвард покинул площадку с посторонней помощью. Брауну выписали персональное замечание.
В этом сезоне 28-летний Джонс выходил в стартовом составе «Клипперс» во всех 13 играх, набирая в среднем 10,9 очка.