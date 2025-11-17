Дарвин Хэм рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера «Нового Орлеана» (Марк Стейн)

Хэму 52 года, и с прошлого сезона он является старшим ассистентом в тренерском штабе Дока Риверса в «Милуоки». До этого он был главным тренером «Лейкерс» с 2022 по 2024 год. Период Хэма в Лос-Анджелесе в основном разочаровывал: в 2023 году команда вышла в финал Западной конференции, но в 2024 году вылетела в первом раунде. После этого «Лейкерс» его уволили.