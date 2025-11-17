Диллон Брукс о судействе в матче с «Хоукс»: «Они принимали решения на эмоциях. Мы играли 5 на 7»

Я понимаю, что их игрок травмировался, но в то же время необязательно сразу же останавливать встречу. В итоге они это делают, а когда кто-то пытается оспорить эпизод, то нам выписывают «технарь». «Атланта» получила два очка сверху в эпизоде, когда даже не владела мячом.