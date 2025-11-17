Кевин Дюрэнт забил клатч-трехочковый, Алперен Шенгюн перевел игру в овертайм хук-шотом на последних секундах — «Хьюстон» и «Орландо» выдали невероятно насыщенный финал матча

«Орландо» вел в счете «+1», когда защитник Амен Томпсон вывел «Рокетс» вперед благодаря данку после паса от Дюрэнта менее чем за минуту до конца овертайма. Форвард «Хьюстона» Джабари Смит заблокировал бросок форварда «Мэджик» Франца Вагнера из-под кольца, а Дюрэнт броском со средней увеличил преимущество до 113:110 за 9,2 секунды до конца.