Ричард Джефферсон о Клэе Томпсоне: «Он рассчитывал играть с Лукой Дончичем, а рядом с ним — Купер Флэгг, который только учится»

«Вот еще что важно в истории Клэя. Помните, когда Рэй Аллен перешел в “Майами”? У него вокруг была целая плеяда звезд. Сам Рэй был уже в возрасте. Ему требовалось больше подстраховки, он был не тем Рэем, что играл за “Милуоки” или “Сиэтл”. Он отправился в “Майами” именно для того, чтобы нести на 20% меньше нагрузки.
Клэй не играет вместе с Энтони Дэвисом. Клэй не играет с Кайри Ирвингом. Рядом с ним — Купер Флэгг, который только учится.
Он рассчитывал играть с Лукой Дончичем. А теперь мы смотрим на Клэя, чье тело изношено тяжелыми травмами — ахиллом и передней крестообразной связкой и спрашиваем: «Почему он не делает того, что делал в “Уорриорз”?» Но это не то, на что он подписывался! И это его угнетает. Любого игрока на его месте это бы угнетало", — а.