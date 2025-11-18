Ричмонд
«Лейкерс» впервые в этом сезоне провели тренировку со всеми 14 игроками основного состава

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик сообщил, что его команда впервые в сезоне провела полноценную тренировку с участием всех 14 игроков основного состава.

Источник: Спортс"

Реддик заявил, что рассчитывает на возвращение в строй Маркуса Смарта и Руи Хатимуры, которые пропустили предыдущий матч с «Милуоки», к игре против «Юты». Что касается Леброна Джеймса и Гэйба Винсента, их участие в предстоящей встрече с «Джаз» пока остается под вопросом.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше