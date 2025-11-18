«Лейкерс» впервые в этом сезоне провели тренировку со всеми 14 игроками основного состава

Реддик заявил, что рассчитывает на возвращение в строй Маркуса Смарта и Руи Хатимуры, которые пропустили предыдущий матч с «Милуоки», к игре против «Юты». Что касается Леброна Джеймса и Гэйба Винсента, их участие в предстоящей встрече с «Джаз» пока остается под вопросом.
