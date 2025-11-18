Ричмонд
Марк Спирс: «Кайри Ирвинг опережает график восстановления и может вернуться в конце января»

Появились обнадеживающие новости для болельщиков «Далласа». Кайри Ирвинг успешно восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки и опережает намеченные сроки.

Источник: Спортс"

«Кайри действительно выглядит хорошо и опережает график. Он тренируется с четкой целью — сыграть в этом сезоне. Болельщики “Далласа” наверняка рады это слышать.

По оптимистичным прогнозам, речь может идти о конце января, около паузы на Матча всех звезд. Человек из его окружения даже сказал мне: если бы сейчас шли плей-офф, он мог бы играть. Вот настолько он опережает сроки.

Но остается вопрос: Какой будет результат «Маверикс» к этому моменту? Вернется ли к тому времени Энтони Дэвис?

Думаю, когда будет подходить срок его возможного возвращения, решение примут вместе — сам игрок, команда и его окружение. Стоит ли вообще рисковать? Но, по информации, которой я располагаю, он хочет вернуться и готов", — поделился инсайдер в эфире ESPN.