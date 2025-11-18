Ричмонд
Пол Джордж дебютировал в сезоне — 9 очков, 7 подборов и 3 передачи в матче против «Клипперс»

Звездный форвард «Филадельфии» Пол Джордж дебютировал в сезоне в домашнем матче против своей бывшей команды «Клипперс» (110:108).

Джордж набрал 9 очков, 7 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота при 2/9 с игры за 21 минуту в стартовой пятерке.

35-летний Джордж пропустил начало сезона, продолжая восстановление после операции на левом колене.