Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ламело Болл с помощью крика потребовал передачи от партнера

В одном из эпизодов матча против «Торонто» звездный защитник «Шарлотт» Ламело Болл так сильно хотел получить мяч от защитника Сиона Джеймса, что начал привлекать его внимание криком.

Момент закончился передачей Болла на защитника Кона Книппела, который реализовал трехочковый.

«Шарлотт» уступил «Торонто» в близкой концовке, Болл отметился 20 очками (6 из 19 с игры), 5 подборами и 8 передачами.