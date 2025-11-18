Ламело Болл с помощью крика потребовал передачи от партнера

Момент закончился передачей Болла на защитника Кона Книппела, который реализовал трехочковый.
«Шарлотт» уступил «Торонто» в близкой концовке, Болл отметился 20 очками (6 из 19 с игры), 5 подборами и 8 передачами.
В одном из эпизодов матча против «Торонто» звездный защитник «Шарлотт» Ламело Болл так сильно хотел получить мяч от защитника Сиона Джеймса, что начал привлекать его внимание криком.
