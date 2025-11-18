«Локомотив-Кубань» считает, что Кирилл Елатонцев попал под влияние закулисных игроков рынка, которые помогают баскетболистам попасть в NCAA («Перехват»)

Американская студенческая лига полтора месяца назад выдала Елатонцеву разрешение на игру (letter of clearance). Официально в NCAA нельзя играть профессионалам, которым Елатонцев стал, подписав с «Локо» прошлым летом контракт по системе «3+2». Однако с появлением соглашения NIL и приходом в лигу больших денег туда едут профессионалы со всего мира.