Томас Брайант вытолкнул Гэри Трента-младшего в первый ряд, начав перепалку

Во второй четверти матча против «Милуоки» центровой «Кливленда» Томас Брайант при борьбе за позицию вытолкнул защитника «Бакс» Гэри Трента-младшего за лицевую линию и отправил его к зрителям в первый ряд.

Источник: Спортс"

Началась словесная перепалка, после просмотра повтора судьи выписали Брайанту техническое замечание.

Встреча закончилась победой «Кливленда» — 118:106.