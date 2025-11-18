Ричмонд
Кейд Каннингем: «Когда проходила лотерея драфта, я такой: “Только бы не попасть в “Кливленд”

Звезда «Детройта» Кейд Каннингем появился на шоу Кевина Дюрэнта Boardroom в понедельник.

Источник: Спортс"

Когда у Каннингема спросили, хотел ли он играть за какую-то конкретную команду НБА перед драфтом, бывшая звезда «Оклахома Стэйт» ответил: «Нет». Однако он раскрыл свои мысли во время лотереи драфта.

«Когда проходила лотерея, и дело дошло до финальной тройки — “Кливленд”, “Хьюстон” и “Детройт”. Я такой: “Только бы не попасть в “Кливленд”, — сказал Каннингем.

Дюрэнт настоял, чтобы Каннингем назвал причину, но тот ответил, что сам не до конца уверен. Звездный защитник добавил, что, возможно, его привлекли синий и красный цвета «Пистонс» или история клуба.

«Я в детстве был большим фанатом Брона, но я не хотел в “Кливленд”, — продолжил Каннингем.

Он также сомневался насчет переезда в Хьюстон, поскольку сам родом из Арлингтона, Техас. По его словам, быть в четырех часах езды от дома могло бы оказаться «непросто», так как он не хотел бы иметь дело с отвлекающими факторами.

У «Пистонс», «Рокетс» и «Мэджик» были равные шансы в 14% на выигрыш лотереи драфта 2021 года. «Кливленд» и «Оклахома» (по 11,5%) замыкали пятерку.

«Детройт», выигравший лотерею, выбрал Кейда Каннингема под первым номером, в то время как Джейлен Грин отправился в «Хьюстон» под вторым, а следующим «Кливленд» взял Эвана Мобли.