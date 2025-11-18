Эван Мобли совершил бросок со своей половины площадки за 9 секунд до конца четверти

Бигмен «Кавальерс» совершил неточный бросок со своей половины площадки за 9 секунд до конца первой четверти. В итоге у «Бакс» появилась возможность для полноценной атаки.
В активе Мобли 14 очков, 6 подборов и 6 передач при ½ из-за дуги.
Центровой «Кливленда» Эван Мобли принял спорное решение во время матча с «Милуоки» (118:106).
Бигмен «Кавальерс» совершил неточный бросок со своей половины площадки за 9 секунд до конца первой четверти. В итоге у «Бакс» появилась возможность для полноценной атаки.
В активе Мобли 14 очков, 6 подборов и 6 передач при ½ из-за дуги.