Граймс коснулся бросковой руки Хардена, когда тот смазал 3-очковый на победу

Защитник «Сиксерс» Квентин Граймс коснулся бросковой левой руки звезды гостей Джеймса Хардена, когда тот смазал 3-очковый на победу.
Также Граймс вступил в контакт с оппонентом в момент его приземления на паркет.
Судьи, возможно, допустили ошибку в ключевой момент матча «Филадельфия» — «Клипперс» (110:108).
