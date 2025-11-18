Ричмонд
Граймс коснулся бросковой руки Хардена, когда тот смазал 3-очковый на победу

Судьи, возможно, допустили ошибку в ключевой момент матча «Филадельфия» — «Клипперс» (110:108).

Защитник «Сиксерс» Квентин Граймс коснулся бросковой левой руки звезды гостей Джеймса Хардена, когда тот смазал 3-очковый на победу.

Также Граймс вступил в контакт с оппонентом в момент его приземления на паркет.